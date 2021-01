Alejandro Tabilo ya tiene rival para su debut en la primera ronda del Challenger de Estambul

Este lunes arrancará la primera ronda del Challenger de Estambul, en el cual participará el tenista nacional Alejandro Tabilo (167° del ránking), quien ya conoció a su rival.

Esto porque el chileno debutará ante el japonés Go Soeda (134°), en fecha y hora aún por confirmar, según señaló la propia organización del circuito.

El ganador de este certamen sumará puntos para escalar en el ránking ATP, además de un monto cercano a los 18 mil euros (más de $16 millones de pesos).

Tabilo buscará su revancha en este torneo, luego de quedar eliminado en la qualy del Abierto de Australia ante el boliviano Hugo Dellien por parciales de 6-0 y 6-1.

First draw of 2021 is out!

Galan, Seyboth Wild, Hoang and Musetti lead the field in Istanbul 🇹🇷 pic.twitter.com/d6rSlqm8Pw

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) January 16, 2021