Leyla Musalem, tenista senior: “Nunca es tarde para esperar cosas grandes en la vida”

Leyla Musalem es la demostración de que la edad es sólo un número. Aunque durante los años 70 y 80 tuvo destacados años de éxito y alcanzó el primer puesto nacional, la tenista aún se encuentra en un muy alto momento en su carrera. El año 2019, tras ganar el mundial Senior que se disputó en Miami, Estados Unidos, alcanzó el número 1 en el ranking mundial. “Un nieto me comentó que yo estaba número 5 en el mundo y ahí se prendió un bichito que tenía dormido y le dije a mi marido que era 5, pero que iba a ir por el 1, y comencé a jugar muchos torneos” comentó en conversación con “Mujeres al Deporte” en Radio ADN.

Luego de ese logro, comenzó este año y el panorama cambió completamente. Con la pandemia el gobierno decidió no dar permisos de salida a adultos mayores y la actividad se vio totalmente frenada. “Yo encontré que fue injusto, con respecto a los mayores de 75 años que no se les permitió salir, fue demasiado porque hay gente absolutamente vigente y a esa gente se le obligo prácticamente a estar en un encierro y fue muy duro. Ojalá no se volviera a repetir porque los adultos mayores son mucho más responsable que los jóvenes”, indicó.

Sobre lo que significó haber logrado el número 1 y el premio de “Chileno del año”, Musalem comentó que fue algo totalmente inesperado. Según nos contó en “Mujeres al deporte” ella siempre ha entrenado igual y se ha mantenido bajo perfil por lo que nunca pensó que iba a volver a estar expuesta a tanta expectación nuevamente. “Nunca pensé que iba a causar tal revuelo. Nunca es tarde para esperar cosas grandes en la vida, porque lograr esto después de los 70 años fue muy loco. Se lo digo a los jóvenes que están apurados por tener éxito y reconocimiento. Nunca es tarde”, expresó.

La medallista panamericana demostró su interés en el programa de poder trabajar a futuro en motivar a adultos mayores a adoptar una vida activa. “Quiero demostrarles que sí se puede, a medida que haya una salud más o menos buena. Siempre hay momentos para hacer algún deporte. En este país hay algo cultural que cuando la persona ya tiene 60 años es mirada como inferior, pero yo creo que hay muchas posibilidades”, señaló.

Leyla Musalem ahora volvió a entrenar y se prepara para los Juegos Suramericanos Master que serán en la capital de Chile. Aunque el evento iba a ser a principios del 2021, tras el estado de emergencia por pandemia se postergaron para el último trimestre del 2021 o a comienzos del 2022.