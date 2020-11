Jarry tras confirmar su presencia en Challenger de Lima: Esta nueva etapa no será fácil, pero iré paso a paso

El tenista chileno Nicolás Jarry recibió hoy una invitación de la organización del ATP Challenger de Lima para disputar el cuadro final del torneo que se celebrará en la capital peruana del 23 al 29 de noviembre

“Estoy tremendamente agradecido con la organización del ATP Challenger de Lima, y en particular con su director Lucho Horna, por su confianza y por haberme dado la invitación para jugar el cuadro principal del torneo. Han sido meses muy duros, pero siempre confié en que pronto iba a poder contar con una nueva oportunidad. Comienzo una nueva etapa que no va a ser fácil, per sé que debo ir paso a paso, y me llena de alegría que esta invitación llegue de un torneo latinoamericano”, comentó Nicolás Jarry desde Sarasota (Florida).

“Nos hace mucha ilusión poder contar con Nicolás en nuestro torneo. Es un gran jugador y esperamos que le vaya bien; tenemos muchas ganas de recibirle”, dijo Luis Horna, organizador del torneo desde Lima.

El cuadro final del ATP Challenger de Lima Copa Claro 2020 será de 32 jugadores y repartirá 44.820 dólares en premios. Se jugará en las canchas de tierra batida del Centro Promotor de Tenis Miraflores de Lima.