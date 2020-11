Djokovic se desmarca de Nadal y plantea que los Grand Slam se disputen a tres sets: “Estoy a favor”

“No deben quitar los cinco sets en los Grand Slams“, estas fueron las contundentes palabras que lanzó Rafael Nadal tras vencer a Andrey Rublev en la ronda de grupos del Torneo de Maestros, que se está disputando en Londres.

Pero los dichos del español fueron totalmente contrarios a los que manifestó el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.

En conferencia de prensa, ‘Nole’ sostuvo que “esto lleva tanto tiempo que la verdad es que no creo que haya oportunidades de que se cambie. Pero estoy a favor de que se juegue a tres sets en todos los torneos. Creo que tenemos suficientes torneos y partidos, con once meses de competición, desde el 1 de enero hasta finales de noviembre. No veo razón para jugar al mejor de cinco, aparte de que es algo histórico”.

Tras ello, añadió: “Tenemos que mantener la tradición, pero explorar algunos cambios, como jugar menos sets, cambiar el sistema de puntuación o el calendario“.