Nadal tras lograr su triunfo 1001 en el circuito ATP: “Creo que tengo que mejorar”

Luego de su victoria ante el australiano Jordan Thomson por los octavos de final del Masters 1000 de París (6-1 y 7-6), Rafael Nadal alcanzó su triunfo número 1001 en el circuito ATP, sin embargo, el español no está nada de conforme con su juego.

“En el primer set he estado muy bien (…) En el segundo él ha sacado mejor y a mi me han faltado algunos golpes. Hace casi un año que no jugaba en pista dura, el proceso de mejora continúa“, comenzó diciendo el hispano.

Tras ello, añadió que “espero que estos partidos me ayuden a mejorar. Creo que tengo que mejorar“.

Finalmente, Nadal terminó diciendo que “sufrí cuando había que sufrir y rematé el partido cuando se pudo”.