Alejandro Tabilo y su regreso a las canchas: “Hay que tomar esto con calma, no arriesgar nada”

A un mes exacto de la peritonitis que lo sacó de las clasificaciones de Roland Garros, Alejandro Tabilo entregó positivas señales de recuperación física y ayer volvió a trabajar en cancha.

“Entrené un poquito, 20 minutos. Al principio fue raro, un poquito fuera de timming pero ahí agarré un poco de ritmo. Tomándolo con calma, para no correr ningún peligro. Llegando a Chile todavía tenía algunos dolores, pero ya pasando las semanas ha progresado muy bien y en estos últimos días me he sentido mucho mejor. Todavía queda un poquito, pero ya estoy casi bien bien”, apuntó el número 2 de Chile en conversación con ADN TOP KIA.

La vuelta a los entrenamientos de @AleTabilo_Tenis. Video de una historia subida por Alejandro en su cuenta de Instagram. pic.twitter.com/2zDjJpITDC — Tenis Chileno (@tenischileno) October 19, 2020

Ante esta evolución médica, la idea del nacido en Canadá es quedarse en Chile para ponerse a punto física y tenísticamente, aguardando la posibilidad de volver a jugar torneos en Sudamérica. “Con el equipo siempre está la esperanza alta. Igual hay que tomar esto con calma, no arriesgar nada, pero si estamos trabajando de a poquito para ver cómo llega el físico para ese tiempo”, señaló Tabilo.

Una de las opciones en el calendario le permitiría jugar nuevamente en Chile: el Challenger de Santiago, que aún no se ha descartado de la gira de torneos de fin de año sobre arcilla. “Sería lindo llegar a jugar en Santiago después de haberlo hecho en el ATP. Tuve buenas sensaciones ahí. Se ve que sería a fines de noviembre, casi a principios de diciembre, lo que me da un poquito más de tiempo para ver cómo van las cosas“, explicó el hoy 167 del planeta.

Los problemas médicos que sufrió en París y la escasa reacción de los organizadores de Roland Garros siguen estando presentes en la mente de Tabilo. “Quedó un poco ahí. Me pidieron disculpas, ayudaron un poquito con el hotel. Pero más que eso no han ayudado mucho, solo los mensajes de vuelta de cómo me he sentido. Nada más que eso. Ya quedó todo ahí, ahora hay que ver qué podemos hacer con los seguros que teníamos y ver cómo seguimos adelante desde ahí”, cerró el jugador, intentando retomar el ritmo tenístico que lo llevó este año a sumar sus primeras victorias en un Grand Slam y en torneos ATP 250.