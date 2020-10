Cristian Garin se bajó del ATP de Amberes

Cristian Garin, seguirá en Chile para recuperarse físicamente tras su participación en Roland Garros. El tenista nacional tenía planificado iniciar su última gira de la temporada, sobre cancha dura, en el ATP 250 de Amberes en Bélgica.

Finalmente, “Gago” optó por bajarse del cuadro en el torneo europeo, para privilegiar la búsqueda de un mejor estado físico, por lo que postergó su viaje para la próxima semana.

Antwerp update:

OUT: Garin

IN: Andujar

Next: Bedene

— Entry List Updates (@EntryLists) October 14, 2020