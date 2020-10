Djokovic a Nadal tras caer en la final de Roland Garros: “Eres el rey de la arcilla y hoy lo he sufrido en carne propia”

Novak Djokovic se rindió ante Rafael Nadal tras caer en la final de Roland Garros por un categórico 6-0, 6-2 y 7-5. “Eres el rey de la arcilla y hoy lo he sufrido en carne propia“, lanzó tras el cotejo el serbio.

En esa línea, añadió sobre el hispano que “no le ha faltado nada, devolvía todas las bolas y jugaba muy bien tácticamente. Me he sentido bien todo el torneo, pensaba que estaba en buena forma. Hubiera podido jugar mejor, sobre todo los dos primeros sets, pero me ha sorprendido la forma en la que él ha jugado“.

Finalmente, los elogios del serbio continuaron. “Ha jugado un partido perfecto, sobre todo los dos primeros sets. He tratado de volver en el tercero, pero él era, por lejos, el mejor en la pista. Merece la victoria”, reconoció.

Cabe consignar que Nadal logró su título 20 en Grand Slam, igualando el récord que ostentaba Roger Federer.