Diego Schwartzman tras derrotar en un partidazo a Dominic Thiem: “Merecía ganar”

Sumamente emocionado se mostró el argentino Diego Schwartzman tras vencer en un maratónico partido al austriaco Dominic Thiem, a quien venció en cinco sets en los cuartos de final de Roland Garros.

“Estoy muy cansado y muy feliz… Fue una batalla, tuve chances de que el partido fuera más corto. Pero merecía ganar. Tenía una locura en la cabeza que no podía controlar. El cuarto lo gané de milagro y después de muchas chances. En el quinto se dio todo perfecto. Al final saqué un plus físico, él salió más cansado que yo, saqué la diferencia por ahí, tengo una felicidad inmensa”, lanzó el trasandino.

Respecto a su ingreso al top ten tras este resultado, indicó: “Me pueden pasar varios en los 10 primeros del ranking, pero cada vez hago más méritos para estar ahí. Por ahora estoy dos días entre los diez primeros. Con ser semifinalista de un Grand Slam, ganarle a Dominic, que ganó el US Open, tengo mucho para emocionarme”.

Finalmente, Schwartzman añadió que “había una promesa hecha por mí si soy top ten, no por llegar a la semi. Si soy top ten lo diré”.