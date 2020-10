A recargar pilas: Garín volvió a Chile para preparar la última gira del 2020

Luego de su eliminación en la tercera ronda de Roland Garros, Cristián Garín aseguró sentirse falto de energía suficiente para seguir compitiendo. Y en esa línea de pensamiento, el número 1 de Chile optó por regresar a Chile para recuperarse físicamente del desgaste de haber afrontado, en menos de 7 semanas, 2 Grand Slams (US Open, Roland Garros), 2 Masters 1000 (Cincinnati y Roma) y 1 ATP 500 (Hamburgo).

La principal raqueta nacional espera recuperarse físicamente, para lo cual se bajó del ATP 250 de Cerdeña, programado para la próxima semana, con lo que “Gago” cerró su temporada sobre arcilla. Superficie en la que, recordemos, ganó sus dos títulos de 2020: Córdoba y Río de Janeiro.

Esto porque el chileno volverá al tour en Europa para la última gira del año, íntegramente en torneos sobre cancha dura. El calendario apunta el regreso del número 20 del planeta en el ATP 250 de Amberes, en Bélgica, que arrancará el 19 de octubre. La idea en el staff de Garín es continuar en el ATP 500 de Viena y cerrar la temporada en el Masters 1000 de París-Bercy.

