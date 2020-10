Nadal vuelve a arrasar en Roland Garros: “Ha sido mi mejor partido ante el rival más exigente”

Un nuevo paso hacia su defensa del título dio Rafael Nadal este viernes en Roland Garros, tras arrasar con Stefano Travaglia en la tercera ronda del certamen parisino.

El mallorquín no tuvo inconvenientes para superar al italiano en tres rápidos sets, por parciales de 6-1, 6-4 y 6,0, en un duelo que duró menos de dos horas.

Tras el cotejo, el mallorquín indicó: “Ha siso mi mejor partido contra el rival más exigente de los tres que he tenido. Competí bien para sacar un resultado muy positivo. He hecho muchas cosas bien. Quizás a Travaglia no se le conoce bien y el tenis es un deporte de momentos. Él ahora es superior a que indica su ranking. Sabia que tenia que dar una paso adelante, ser más agrasivo. El revés cruzado me ha ido bien, he sacado bien para dominar. Él no ha jugado a gusto y yo me he mantenido estable y muy seguro con mi saque”.

Finalmente, aseguró sobre su próximo rival que “es siempre alentador que sea una fuente de inspiración y motivación para alguien. Korda tiene un potencial enorme y un gran futuro por delante. El partido es importante para los dos y saldré a dar mi cien por cien, con el máximo respeto. El potencial de los jóvenes no se sabe hasta donde llega. Pueden tener días de un potencial superior a su ranking porque están en continua evolución”.