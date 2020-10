Garin tras avanzar a la tercera ronda de Roland Garros: “Será un partido durísimo contra Khachanov”

Tras avanzar a la tercera ronda de Roland Garros, después de vencer al australiano Marc Polmans, el chileno Cristian Garin (19°) analizó al próximo rival que tendrá en el Grand Slam parisino. Se trata del ruso Karen Khachanov (16°), con quien no registra enfrentamientos previos.

“Tiene buenos resultados en Grand Slam, será un partido durísimo contra él. Pero haber superado ya la segunda ronda me libera un poco, espero jugar más tranquilo que hoy. Son los partidos que me gusta jugar“, sostuvo.

Tras ello, “Gago” se refirió a la molestia en el hombro que sufrió en el cotejo ante el oceánico, aunque descartó de plano una lesión mayor.

“No me sentía bien por el cansancio y la tensión. En el hombro tengo alguna molestia, pero no es importante, es lo normal en este tipo de torneos, todo el mundo tiene alguna molestia. Ahora tengo un día para poder recuperar”, cerró.