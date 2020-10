Cristian Garin se retiró del dobles de Roland Garros

Mucha preocupación causó Cristian Garin durante el partido ante el australiano Marc Polmans por la segunda ronda de Roland Garros, debido a que acusó un dolor en el hombro que por un momento hizo pensar lo peor.

Sin embargo el chileno logró recuperarse, ganar el partido y avanzar a la tercera ronda del Grand Slam parisino.

Tras ello, saltó a la cancha junto al español Pedro Martínez Portero (183°) a disputar el dobles ante el holandés Jean Julien Rojer (21°) y el rumano Horia Tecau (20°), pero tras caer por 6-1 en el primer parcial, el tenista criollo decidió abandonar el cotejo.

Después en conferencia de prensa explicó los motivos de su determinación. “Después de jugar cuatro sets de mucha tensión no me sentía bien para jugar el dobles. Hice lo que pude. Tengo una molestia, pero es normal en estos torneos tan exigentes. No hay jugador que no sienta molestias o cansancio, así que por ese lado, mañana tengo un día de recuperación y espero estar bien”, lanzó Garin en conferencia de prensa.