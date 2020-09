Daniela Seguel quedó eliminada de Roland Garros

Daniela Seguel quedó a las puertas de clasificar por primera vez en su carrera al cuadro principal de Roland Garros, luego de perder en la última ronda de las clasificaciones.

La número 1 de Chile y 217 del ranking WTA fue presa de sus nervios y la mayor regularidad de la mexicana Renata Zarazúa.

La “Pantera” sufrió con su servicio y perdió en tres ocasiones el saque. En el intertanto logró romper en dos ocasiones a la 178 del escalafón planetario, pero no fue suficiente.

La lluvia alargó la definición del primer parcial, suspendiendo el juego por casi una hora y media. Al regreso, Zarazúa abrochó el primer set por 6-3.

En el segundo parcial, Seguel llegó a estar 3-1 arriba. Sin embargo, nuevamente titubeó con su saque, le rompieron tres veces más en su turno de servicio y cayó por otro 6-3.

De esta manera, México consiguió meter a una jugadora en un Grand Slam luego de 20 años, mientras que el tenis chileno deberá seguir esperando por una ausencia en torneos grandes que se remonta a 1986.

.@RenataZarazuaOf becames the first Mexican woman in a slam main draw in 20 years. #RG20

(h/t @alex_macpherson for the stat) pic.twitter.com/4nf9nkzeyo

— Ashish 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 25, 2020