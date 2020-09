Cristián Garin y la semifinal en Hamburgo ante Tsitsipas: “Me gustan esos desafíos”

Cristián Garín disfruta de haber alcanzado su tercera semifinal de la temporada, todas sobre arcilla. Antes lo hizo en Córdoba y Río de Janeiro, donde ganó ambos títulos, y ahora en Hamburgo espera mantener esa racha en las fases decisivas de los campeonatos.

El número 1 de Chile ya aseguró subir al puesto 19 del ranking ATP luego de su trabajada victoria sobre el kazajo Alexander Bublik. “Me mantuve parejo desde el segundo set. Me costó un poco entrar en ritmo en el primer set, tengo algunos problemas con la luz. Siempre me ha costado partir, es un problema que tengo que ver cuando tenga tiempo. Me gustó cómo jugué después. En el segundo set jugué bien, me concentré más. Fue un partido duro. Bublik te complica, su estilo de juego es bien particular”, aseguró “Gago” a la consulta de ADN Deportes en Alemania.

Ya son 13 victorias en 2020 sobre arcilla para el mejor tenista nacional, que ya cree haber cumplido una meta en el puerto germano. “Un objetivo esta semana era jugar la mayor cantidad de partidos posibles. Venía de algunas primeras rondas, jugando un poco inseguro. Estar en semifinales de un torneo tan grande y especial para mi como Hamburgo da mucha confianza”, apuntó Garín, mirando de reojo su participación la próxima semana en Roland Garros.

Mañana, no antes de las 10 y media de la mañana de Chile, estará buscando su tercera final del año ante el mejor jugador de los que quedan en el cuadro, el griego Stefanos Tsitsipas. Con el hoy 6 del mundo tiene historial positivo: victoria en el Challenger de Le Gosier, en 2018, sobre cancha dura.

Pese a ese antecedente, el iquiqueño no se confía. “Espero que sea un gran partido. Son partidos que dan ganas de jugar. Tsitsipas es un gran jugador actualmente, con mucho futuro. Me gustan esos desafíos. Mañana voy a dar mi 100%”, sentenció Garín, que de vencer al top ten logrará el mejor ranking de su carrera: 16 del mundo.