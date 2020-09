Novak Djokovic ya planea destronar a Roger Federer: “Me centraré sobre todo en los récords de Grand Slams”

Tras consagrarse campeón del Masters 1000 de Roma, Novak Djokovic se refirió a sobre cuál es el objetivo que más lo seduce de aquí al final de su carrera, lanzando una amenaza directa a Roger Federer y Rafael Nadal.

“El récord de más semanas al frente del ranking mundial es algo que veo en el horizonte y lo daré todo para alcanzarlo en el próximo período. Y luego, claro, el intento de alcanzar el récord de Slams”, comenzó diciendo.

En esa línea, el número uno del mundo, añadió: “Me centraré sobre todo en los récords de Grand Slams, aunque también en los Masters. Pero los ‘Slams’ serán el gran objetivo. Veremos, no sé. No puedo pensar demasiado en el futuro, veremos qué pasará en los próximos años”.

Tras ello, el tenista serbio reveló que “no puedo no desear que Rafa no vaya a la final en París, puedo esperar que yo esté en la final peleando por el trofeo. Nadal es probablemente el jugador que tiene las opciones más altas de estar en la final en Roland Garros”.

Finalmente, “Nole”, terminó diciendo que “el favorito es Nadal, incluso si ha perdido (en los cuartos en Roma), sigo pensando que es el favorito número 1 allí. Pero, Diego (Schwartzman) demostró que se puede ganar a Nadal en tierra”, concluyó.