Djokovic aumentó en 400 puntos su ventaja sobre Nadal tras coronarse en el Masters 1000 de Roma

El tenista serbio Novak Djokovic volvió con todo luego de ser descalificado en el US Open, ya que se coronó en el Masters 1000 de Roma y aumentó aún más su ventaja sobre Rafael Nadal en la cima del Ranking ATP.

“Una de las recompensas que obtuvo Novak Djokovic este lunes por su triunfo en la final del Masters 1.000 de Roma fue la ampliación de su ventaja como número uno del ranking sobre el dos, Rafa Nadal. Dado que el serbio fue subcampeón del torneo el año pasado al caer precisamente contra el español, la victoria contra Schwarztman le supuso 400 puntos, porque defendía 600. Con ellos acumula 11.260 en el ranking, 1.410 más que Nadal“, sostienen desde AS.

En esa línea, añaden que “Djokovic tiene en su mano terminar 2020 como líder, puesto que aún puede sumar en Roland Garros un máximo de 1.280 tantos, ya que en 2019 cayó en semifinales y se fue con 720. Ahí no tiene nada que ganar Nadal porque fue campeón y se llevó los 2.000 que supone ganar el trofeo. En lo que resta de curso, Nole no puede sumar en el Masters 1.000 de París, porque lo ganó, pero sí en las ATP Finals, en las que no pasó de la fase de grupos y se llevó 200 puntos de un máximo de 1.500″.

Finalmente, sostienen que “Nadal, por su parte, puede agregar hasta 640 tantos a su cuenta en París-Bercy tras caer en semifinales y obtener 360. Y también en las Finals, puesto que el año pasado tampoco alcanzó los grupos y tuvo 400 como premio. Con la posibilidad abierta de que compitan en alguno de los nuevos torneos del calendario, la lucha sigue viva, pero con más opciones de éxito para Djokovic”.