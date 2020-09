Nadal sobre la descalificación de Djokovic en el US Open: “Tuvo mala suerte, me da pena”

El tenista español Rafael Nadal habló antes de iniciar su periplo en el Masters 1000 de Roma, instancia donde se refirió a la situación vivida por Novak Djokovic, quien fue descalificado del US Open por darle un pelotazo a una jueza de línea.

“Djokovic tuvo mala suerte, me da pena, tuvo una oportunidad en este Slam. No se debería hacer cosas así, pero suceden en circunstancias desafortunadas. En la pista es importante tener el control para evitar la mala suerte, seguro que no quería golpear a nadie“, comenzó diciendo el hispano.

Tras ello, el mallorquín añadió que “estoy encantado de volver. Las circunstancias han sido pesadas para todos, difíciles. Pero aquí estamos. Roma siempre es emocionante. Es sin duda uno de los acontecimientos más importantes del mundo”.

Finalmente, se refirió a su ausencia del último US Open. “No me arrepiento de no haber jugado el Abierto de los Estados Unidos. No lo seguí mucho, sólo vi el final. Cuando tomas una decisión, sigues adelante con ella. Hice lo que creí que era mejor para mí y mi familia”.