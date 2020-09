Cristián Garin ya tiene rival para su debut en el Masters 1000 de Roma

Luego de quedar entre los sembrados en el Masters 1000 de Roma debido a las bajas de Bautista Agut y Daniil Medvedev, Cristián Garin conoció al rival que enfrentará en su debut en el certamen.

La primera raqueta nacional se medirá en la primera ronda con un viejo conocido, el croata Borna Coric (32° ranking ATP).

Recordemos que ambos tenistas se enfrentaron en el ATP 500 de Río de Janeiro, en donde “Gago” salió triunfador, metiéndose en la final, y ganando a la postre dicho torneo.

Cristián Garin viene de caer en la segunda ronda del US Open ante el kazajo Mikhail Kukushkin (90°), mientras que Coric viene de caer en cuartos de final de la misma competición ante Alexander Zverev.

👀 Here we go! This is the #IBI20 #ATP Main Draw! 👇 pic.twitter.com/D5MfArAlEF

— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) September 12, 2020