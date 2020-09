Massú y opciones de Thiem en el US Open: Que estén o no los mejores es algo que no puedo manejar

Con la inesperada descalificación de Novak Djokovic del US Open, el máximo favorito a ganar el Grand Slam norteamericano es el austriaco Dominic Thiem. El segundo sembrado del campeonato ha tenido un tranco sólido en Nueva York, apenas perdiendo un set y ayer mostró un gran rendimiento para sacar en poco más de dos horas de partido a uno de los jugadores peligrosos que quedaba en el cuadro, el canadiense Félix Auger-Aliassime.

Obviamente, a sus 27 años, la opción de ganar su primer torneo grande del tenis está abierta. Y eso también lo tienen claro en su entorno, el que comanda el también capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, quien valoró el rendimiento de su pupilo para meterse en la ronda de los 8 mejores. “A mí me dejó muy contento la manera en que jugó Dominic. Volveré a ver ese partido varias veces para analizarlo y ver qué hizo bien y qué puede seguir mejorando, pero creo que triunfos como este le tiene que dar confianza para lo que viene” apuntó en conversación con el sitio web de la ATP en Español.

El pupilo de Massú pasó a ser el segundo jugador más experimentado de los que quedan en Nueva York, algo que el chileno toma con mesura. “Todo ahora es distinto. Raro. Pero será cuestión de acostumbrarse. Ahora hay jugadores jóvenes que tienen mucho potencial. Si están dentro de los 30 siendo tan jóvenes es porque juegan bien. Ellos van a liderar el recambio generacional en el futuro. El tenis está viviendo un momento de entrada de este tipo de jugadores a lo más alto”, señaló el doble campeón olímpico, quien pone los pies sobre la tierra en cuanto a las expectativas considerando que no quedan campeones de Grand Slam en el cuadro.

“Solo estamos enfocados en lo siguiente. Que estén o no los mejores de la historia en estas rondas no lo puedo manejar. Lo que sí puedo hacer es preocuparme por el partido que toca, que es Álex de Miñaur. Él es durísimo, peligroso de fondo y de gran movilidad. Si llegó a esta ronda es por algo. En mi cabeza ahora no hay otra cosa que el partido contra él. Habrá que tener concentración máxima”, recalcó quien dirige a Thiem desde marzo del año pasado.

¿Y cómo ha tomado Massú ejercer su rol de entrenador en la “burbuja” de Nueva York, sin espectadores en las tribunas y sin opción de salir más allá del club y del hotel? “La vida está extraña ahora mismo, todo está extraño. Todo está restringido por todos lados. Pero es lo que toca. Lo importante es jugar. Luego habrá tiempo para seguir conociendo la ciudad del torneo. Paso tiempo solo, pensando, analizando el próximo partido, que al final siempre es lo más importante en el tenis. Además, paso mucho en el gimnasio, por lo menos dos horas diarias. Hago aeróbicos, pesas. Unas cinco veces a la semana trato de hacer eso, y con eso mato dos horas diarias. A veces yo soy quien pelotea con Dominic, también hago ejercicio con él en cancha. Eso me motiva mucho: mantenerme en forma”, dijo Massú, quien tampoco se abstrae de su rol de capitán chileno en Copa Davis y pudo observar de cerca a Cristián Garin en su participación en el certamen neoyorquino.

“A mí me encanta que haya chilenos en torneos importantes. Además de que hay una amistad, soy capitán de Copa Davis y trato de apoyarlos. Garín venía jugando muy bien cuando suspendieron. Ahora es cuestión de que esté en más torneos para ganar confianza, de acomodarse luego de tanto sin competir“, sentenció Nicolás Massú, que sigue en Nueva York, confiando en que Dominic Thiem pueda alcanzar su cuarta final de Grand Slam y ganarla.