La potente frase de Thiem sobre la ausencia de los tres grandes en el US Open: “No me importa si no juego con ellos”

Tras derrotar de manera categórica al canadiense Felix Auger-Aliassime, el austriaco Dominic Thiem fue consultado sobre la ausencia de los tres grandes en el US Open (Federer y Nadal), tras la descalificación de Novak Djkovic.

Al respecto, indicó que “para mí, personalmente, nunca importó. Siempre traté de concentrarme en mi próximo partido“.

En esa línea, añadió: “Mi concentración es la misma. No me importa si no juego contra los tres miembros o si juego contra alguien más”.

Sin embargo, el pupilo de Nicolás Massú terminó diciendo que “es probable que haya más posibilidades para nosotros de ganar nuestro primer Grand Slam”.