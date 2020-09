Cristián Garin tras la dura derrota en el US Open: “Jugué mucho más nervioso de lo normal”

Por Carlos Madariaga

Cristián Garin conversó con ADN Deportes tras las 4 horas de acción en las que quedó eliminado del US Open a manos del kazajo Mikhail Kukushkin. El número 1 de Chile partió identificando con claridad el momento en que creyó haber estado cerca de pasar a la tercera ronda. “El quinto set era totalmente mío. En el 3-1 tuve dos bolas: una que se me fue por un centímetro y otra que pegó en la faja y no pasó. Él también después, en el último game, jugó impresionante. Yo no parto bien los dos primeros sets. Pasaron muchas cosas. Estoy triste, desilusionado. La clave fue en ese 3-1. Creo que necesitaba un poco de suerte y perdí literalmente por un centímetro”, apuntó “Gago”, apuntando al instante en que llegó a estar quiebre arriba en el último set.

Al igual que en la primera ronda contra Ulises Blanch, el 19 del ranking ATP comenzó cayendo en los dos primeros parciales para luego mostrar un mejor rendimiento. Falta de consistencia que Garin justifica al parón del tour por el coronavirus. “No me siento ni con el ritmo ni con la confianza con que venía en febrero. Nunca en mi vida había parado 6 meses de competir, obvio que es un factor importante. Partir mal los partidos te deja en una posición difícil, donde entran otros factores como el físico. Físicamente me siento bien pero di mucha ventaja. Él también jugó bien, tiene un estilo de juego súper raro, que te complica. Necesito sumar partidos y volver al ritmo de competencia que tenía. Estoy mal por la derrota”.

Así, el balance para el tenista nacional en la “burbuja” de Nueva York quedó en su eliminación en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati y la fase de los 64 mejores en el US Open que no pudo superar por segundo año consecutivo. A simple vista, no rindieron frutos los más de dos meses de prácticas sobre cancha dura en Miami, pero Garin apela al contexto particular en que jugó.

“Los ritmos son distintos. No sé cuántas horas jugué hoy, pero se me hizo larguísimo. Los partidos son más lentos. El hecho de haber llegado varios meses antes es porque no tenía otra opción. En Chile no podía entrenar, era lo único que podía hacer. No pude competir en ninguna exhibición. Quizá también llegué un poco nervioso, jugué mucho más nervioso de lo normal, pero este es un año raro en lo deportivo. El ranking no se mueve para atrás. Es todo improvisado y se me hace difícil, pero me tendré que acostumbrar”.

¿Y qué viene en el tour para el jugador nacional? ¿Ir al ATP 250 de Kitzbühel o esperar al Masters 1000 de Roma? “Ni yo sé lo que voy a hacer. Está todo complicado. Mis papás están en España, podría ir a verlos. Volver a Chile no es plan, tendría que hacer cuarentena 2 semanas. Sinceramente no he pensado en eso, pero sé que voy a jugar mejor que aquí, sin duda, porque ya tengo un par de partidos encima y volveré a jugar en arcilla, que es la superficie donde me siento más cómodo. Vamos a tomar la mejor decisión con mi equipo”, sinceró quien este año sumó ya dos títulos sobre tierra batida: Córdoba y Río de Janeiro.

Además, “Gago” reconoció y validó su participación en la Professional Tennis Players Association (PTPA), la nueva organización de tenistas creada por el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic. “Apoyo a la asociación porque creo que quieren lo mejor para los jugadores. No hay nada contra la ATP, sino que queremos que haya más beneficios para los jugadores. Me gusta lo que dice Djokovic, pero tampoco tengo muchas más informaciones porque estuve enfocado en el torneo. Creo que es para mejor“, cerró Garin.