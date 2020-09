Cristián Garin tras remontar en su debut en el US Open: “La cuestión era ganar como fuera”

Cristián Garin sacó la tarea adelante en el US Open, en circunstancias poco usuales en su carrera. Fue la segunda vez que logró revertir una desventaja de dos sets abajo en partidos a cinco sets y es la primera ocasión en que logra dicha situación en un torneo del ATP Tour.

“Hoy me quedo con la sensación de haber ganado. Ganar como fuera era la cuestión, y las primeras rondas siempre son difíciles. Me hubiera gustado ganar en tres sets, pero volver a sentirme competitivo también es muy bueno”, aseguró el decimotercer cabeza de serie del torneo en declaraciones al sitio web de la ATP en Español.

A diferencia de sus sensaciones tras la derrota en primera ronda en Cincinnati, donde hasta cuestionó la posibilidad de disputar el US Open, ahora Garin se mostró más satisfecho con su juego y actitud en cancha. “Fue un partido durísimo. También volver a competir en un Grand Slam es distinto. Los tiempos son distintos, los partidos son más largos. Yo estoy agradecido de que volví a jugar. Me tocó parar en un momento clave y volver a partir de cero no ha sido fácil pero esto es un comienzo” puntualizó el jugador nacional luego de la victoria por 4/6, 5/7, 6/4, 6/4 y 6/2 en más de 3 horas de juego.

Mañana, en horario a definir, el 19 del mundo buscará meterse por primera vez en su carrera en la tercera ronda de un Grand Slam. Su rival será el kazajo Mikhail Kukushkin, 90 del escalafón planetario, quien derrotó en 3 parciales al húngaro Attila Balazs por 6/4, 7/5 y 6/4.

“Para lo que sigue espero competir más agresivo y mejorar, no importa contra quién sea. Sé que no estuve lo suficientemente agresivo, debo entrar más a la cancha, volver a sentirme competitivo y peligroso. Pero eso también se dará al sumar la mayor cantidad de partidos”, cerró quien ayer, ante el invitado local Ulises Blanch, 244 del mundo, vio cerca la eliminación tras hilvanar 56 tiros ganadores y 55 errores no forzados.