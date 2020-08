Emuló al Chino Ríos: así fue el espectacular punto de Pablo Cuevas en el US Open

Una tremenda jugada realizó Pablo Cuevas en su enfrentamiento ante Jack Sock por el US Open, que hizo recordar aquel imborrable punto en 1998 que Marcelo Ríos le ganó desde el suelo a André Agassi.

El uruguayo resbaló en la cancha y no tuvo más opción que remachar sentado en la pista, luchando por no perder el equilibrio. Tras ver la acción, su rival no lo podía creer.

Pese a lo anterior, el charrúa terminó perdiendo en cinco sets ante el norteamericano y dijo rápidamente adiós al Grand Slam estadounidense.