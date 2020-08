Cristian Garin decidió que disputará el US Open pese a las dudas que dejó tras caer en Cincinnati

“Estoy bastante enojado, no por el tenis, sino por la actitud que demostré. No era lo que venía haciendo este año, pero hay que dar vuelta la página y seguir. Voy a evaluar qué voy a hacer. No me he sentido muy cómodo estos días. Voy a ver qué voy a hacer, aún no tengo claro si voy a jugar o no el US Open. Tengo que evaluar esta semana cómo me siento”, estas fueran las duras palabras de Cristian Garin tras caer en el Masters 1000 de Cincinnati.

Pese a lo anterior, este lunes el tenista chileno junto a su cuerpo técnico decidieron que se mantendrán durante las próximas semanas en Nueva York para disputar el US Open, que corresponde a uno de los cuatro Grand Slam de la temporada.

Garín dirá presente en el importante torneo estadounidense desde el próximo 31 de agosto, donde será el cabeza de serie número 13 del campeonato.

Luego de su participación en este certamen, el criollo dejará Estados Unidos y volará hacia Europa, ya que está inscrito en el ATP 250 de Kitzbuhel.