El Covid-19 sigue acechando: Dos tenistas sudamericanos quedaron fuera del Masters 1000 de Cincinnati

Mientras a esta hora ya se desarrolla el regreso del tenis masculino luego de 178 días, con el desarrollo de las rondas clasificatorias del Masters 1000 de Cincinnati, la polémica está instalada tras la descalificación de dos jugadores, el argentino Guido Pella y el boliviano Hugo Dellien.

¿La razón? El preparador físico de ambos jugadores, Juan Galván, fue el test que arrojó positivo entre los más de 1.400 testeos desarrollados en la “burbuja” de Nueva York. Por ser contacto estrecho, ambos quedarán en cuarentena y, por tanto, están en riesgo de quedar al margen también del US Open.

“El procedimiento va a ser testeos regulares para ver si pasa de negativo a positivo y ver si tengo algún síntoma o no. Dentro de todo, la comunicación con los médicos es fluida, también con la ATP. Mala suerte que me haya tocado a mí dentro de los 1.400 testeos que hicieron, pero no queda otra que pasar en la habitación acá, hacer todo lo posible para que estas dos semanas pasen rápido y ojalá poder jugar el US Open. No me quiero adelantar mucho porque la cabeza en estos momentos te puede jugar una mala pasada”, apuntó Guido Pella a través de un video en sus redes sociales.

El protocolo oficial apunta que Pella y Dellien deben cumplir cuarentena pese a que no compartían habitación con el enfermo, esto porque ambos desarrollaron jornadas de preparación con el fisioterapeuta en Miami durante la semana pasada.

Esta situación tiene incómoda a los deportistas y también a sus colegas. Según informa el diario Marca, el número 1 del mundo, Novak Djokovic, inició una recolección de firmas para que sean eximidos de la cuarentena y puedan jugar, contando con gran apoyo de los jugadores sudamericanos y estadounidenses que están en el certamen.

Por ahora, eso no alcanza para que Dellien alcance a jugar la qualy y durante la tarde se hace el sorteo del cuadro principal, lo que hace improbable que la decisión se revierta pese a la presión que organiza Djokovic. Eso sí, se espera que ambos puedan jugar el Grand Slam que arranca en 10 días más.