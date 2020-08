ATP ratificó el calendario de torneos en lo que resta de este año

Durante este viernes, la ATP la ratificó el calendario de campeonatos que se disputarán hasta fines de este año, en fechas que tuvieron que ser modificadas por completo debido a la pandemia por coronavirus.

Al respecto, desde Sport sostienen que “la ATP se asegura más margen de maniobra para cuadrar los torneos importantes de lo que resta de año. La cita romana se adelanta una semana para ocupar el hueco que dejó el Muttua Madrid Open (14-21 de septiembre). Tras este torneo, el circuito masculino se desplazará hasta Hamburgo, que ejercerá de antesala de Roland Garros.

En esa línea, añaden que “a día de hoy, la ATP también confirma la gira europea de otoño con los los torneos de San Petersburgo, al que sube de categoría y pasará a ser 500, Moscú, Viena, París (Masters 1.000) y Sofía. El evento búlgaro será el último previo a las finales del ATP de Londres”.

Finalmente, sostienen: “La cita de ‘maestros’ se queda en el calendario y empezará a partir del 15 de noviembre. Será su último año en Londres ya que desde 2021 se desplaza a la ciudad italiana de Turín”.

The ATP has issued further updates to the 2020 Tour calendar, setting a provisional schedule for the remainder of the regular season 👇

— ATP Tour (@atptour) August 14, 2020