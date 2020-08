El controvertido “documento de exención” de la USTA: Jugadores asumen de forma voluntaria total responsabilidad por cualquier riesgo, incluyendo la muerte

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) está empecinada en realizar el US Open 2020, pese a que los norteamericanos son el país con el mayor número de casos de contagio y muerte por Covid-19.

En ello, polémica generó un documento que se filtró en redes sociales respecto a un compromiso que harían firmar a los jugadores para hacerse responsables en caso de contagio de la enfermedad, incluso si causa la muerte.

El escrito sostiene que el jugador “asume de forma voluntaria total responsabilidad por cualquier riesgo, incluyendo la muerte, que pueda asumir por él o por otras personas con las que se encuentre en contacto, ya sea como resultado de su presencia en las instalaciones, por una negligencia del National Tennis Centre o por cualquier otro motivo“.

Agrega que quienes decidan participar del torneo, “renuncian y se comprometen para siempre a no denunciar a la NTC, USTA, la ciudad de Nueva York, ATP, WTA y sus respectivos afiliados (…) directores, empleados, voluntarios, patrocinadores (…) por cualquier daño, acción o causa de acción que surjan en relación a cualquier pérdida, enfermedad o lesión, incluida la muerte, por mi parte o aquellos en contacto conmigo, como parte de mi decisión de entrar en las instalaciones del torneo“, insiste el documento.

US Open Covid19 waiver

"I voluntarily assume full responsibility for any risks … including … death, that may be sustained by me or by others who come into contact with me, as a result of my presence in the Facilities, whether caused by the negligence of the NTC or otherwise." pic.twitter.com/xoOYRnFtu9

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 9, 2020