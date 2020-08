Cristian Garin y el regreso del tenis en medio del Covid-19: “Veo súper complicado que vuelva”

La suspensión del Masters de Madrid golpeó duro en el mundo del tenis. La pandemia del Covid-19 tiene en entredicho el regreso de la actividad, situación que aún no está aclarada ni cuándo, ni dónde volverá el circuito de la ATP.

En ello, la raqueta número uno del país, Cristian Garin, conversó con La Tercera, y adelantó que no ve con claridad el regreso de la actividad “yo veo súper complicado que vuelva el tenis, están haciendo todo lo posible. Según mi parte, no se ha confirmado al cien por ciento. La verdad es que han sido semanas súper difíciles, porque me estoy entrenando bien, preparándome como si fuese a jugar, pero de un día a otro puede cambiar“, dijo.

“Siento que en el tenis, de la forma en que se ha hecho o se va a hacer, no sé si ha sido la mejor. Yo estoy a la espera, me he preparado muy bien, tengo muchas ganas de jugar, pero obviamente uno está atento a las medidas de seguridad y de salud que van a tomar“, complementó.

Respecto al nuevo sistema de puntaje de la ATP, el número 18 del mundo sostuvo que “no fue el más adecuado para todos, siento que a mi si me perjudica, pero con todo lo que ha pasado, creo que lo van a volver a replantear. Esta semana ya me lo saqué de la cabeza, porque si no puedo competir, no creo que se mantenga el mismo formato”, cerró.