Mardy Fich recordó final con Nicolás Massú por el oro en Atenas: “Estar devastado es poco”

El conversación con Tennis Podcast, Mardy Fish recordó lo que significó para su carrera perder la final de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 ante el chileno Nicolás Massú, quien lo venció en cinco apretados sets.

Al respecto comenzó diciendo que “es difícil de recordar. En el momento, me sentí decepcionado, pero que con el tiempo pensé que sería genial compartir esta medalla con mi familia y amigos. Eso nunca pasó. No se sentía bien. Fernando González ganó su partido con Taylor Dent para obtener el bronce, en cambio, yo perdí el mío para tener mi medalla. Se sintió extraño”.

En esa línea, añadió: “He vuelto a ver las fotos y la del podio lo dice todo. Estar devastado es poco. Entramos después de que sonara ‘We Are The Champions’, eso jamás lo olvidaré. Antes me gustaba la canción, y ahora es una de mis canciones menos preferidas”.

Finalmente, Fish sostuvo que “nunca volví a jugar unos Juegos Olímpicos, porque pensé que probablemente no podría ganar una medalla de oro, o tener la chance de estar en esa misma posición nuevamente. El haber estado ahí y hacer lo que hice, es algo que jamás olvidaré, que seguirá conmigo, sobretodo por las cicatrices que deja el hecho de que tuve la medalla de oro en mis manos y la dejé escapar. Sentí que no debía revivir esos sentimientos, así que nunca más volví”.