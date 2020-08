Cristián Garín y el entrenamiento en pandemia: “Me siento físicamente muchísimo mejor”

Cristián Garin está instalado hace ya poco más de dos meses en Miami, preparándose para el regreso del circuito ATP. Programado originalmente para la próxima semana en Washington, finalmente la reanudación del ATP Tour quedó fechada para el Masters 1000 de Cincinatti, que se disputará en Nueva York, al igual que el US Open.

El 22 de este mes debería arrancar la acción de la breve gira sobre el cemento norteamericano. Sin embargo, la expansión del coronavirus mantiene la incertidumbre en los jugadores, incluyendo al propio Garin. “Es muy raro. He tenido semanas difíciles, como que falta motivación, saber para qué estoy entrenando. A pesar de todo eso, he mejorado. Me siento físicamente muchísimo mejor. Estoy atento a cuando toque jugar no más. Hablo mucho con mi entrenador y que hay que darle no más, que nos va a traer beneficios si o si estar bien preparado. Es muy raro que falten 3 semanas para un Grand Slam y no saber si uno juega o no, ver que Nadal se baja y que varios jugadores no están viniendo. No sé qué irá a pasar. Estoy pensando en que sí se va a jugar el US Open y tengo que prepararme al 100%. Si toca jugar, estar listo para ganar”, apuntó en conversación con el programa “Nexo” de ESPN.

Durante su estancia en Miami, el número 1 de Chile ha aprovechado para estar en contacto con algunos compatriotas.” La semana pasada entrené en Sarasota con Nicolás Jarry unos días. Y con Massú estuve algunos días en Miami. Cuando yo llegué él se estaba yendo a Europa a trabajar con Thiem. Tenemos contacto permanente. Está todo raro, con la Copa Davis cancelada además. Casi que los jugadores no entendemos qué está pasando”, aseguró “Gago”.

Con un calendario cada vez más mermado y la ampliación de la cosecha de puntos para el escalafón mundial, incluyendo la eliminación del Camino a Londres, el tenista nacional aterriza expectativas. “Es difícil este año ponerse una meta con todo lo que ha pasado. Se paró el año en un momento en que yo venía muy bien, tenía el año súper bien encaminado. Y con todo el nuevo sistema de ranking y todos los torneos que no se han confirmado, hoy en dia soy realista y digo que quiero jugar. Independiente de si se puede avanzar en el ranking o no, mi idea es competir. Extraño la competencia. Ojalá jugar Roland Garros, sería mi segunda vez. Ya llego con una mentalidad distinta si se llega a jugar. Siento que he ido sumando experiencia, estoy jugando bien y voy a estar preparado para lo que toque jugar no más”, sentenció el ganador este año en los ATP de Córdoba y Río de Janeiro.