Rafael Nadal explicó sus razones para ausentarse del US Open

El US Open se comenzará a disputar desde el 31 de agosto, donde estará presente el chileno Cristian Garin. Sin embargo, uno de los tenistas que no asistirá es Rafael Nadal, quien a través de una videoconferencia, explicó sus razones para no viajar a Estados Unidos.

El tenista afirmó que el factor principal para tomar esta determinación fue el estado de la pandemia en dicho país.”La situación sanitaria es el primer inconveniente básico a la hora de tomar mi decisión, la situación parece que no está del todo controlada, por lo cual en este caso, consultado con mi equipo decidimos esto”.

Además, el español añadió que también consideró el tema físico. “Segundo, el calendario es complicado después de muchos meses sin competir. Pasar de pista dura a tierra, sin apenas tiempo y prepararse se me hace peligroso para mi cuerpo y mi futuro”.

La última razón que expuso Nadal tiene que ver con su estado anímico.”Luego, un tema de ánimo personal. La situación está como está, y mi ánimo no estaba como para viajar a Nueva York y competir. Si voy a competir es para tener todos los sentidos puestos en la competición y rendir al máximo, y a día de hoy hubiera sido complicado”.

Al ser consultado sobre los otros deportistas que sí asistirán, entre ellos el chileno Cristian Garin, el tenista afirmó que no puede responder por otros. “Yo no soy quien para decir si es una decisión acertada o no. Respeto todo el trabajo y la actitud positiva de la ATP y de la USTA por hacer que el tenis vuelva”, comenzó diciendo.

“También respeto a los otros jugadores que decidan ir, porque tengan por ejemplo una situación diferente y quieran ganar un dinero allí que necesitan. Respeto todas las decisiones, pero hoy por hoy es difícil decir si es lo correcto o no“, sentenció.