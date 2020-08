Preocupación en el mundo del tenis: Cancelado el Masters 1000 de Madrid

La gira europea sobre arcilla sufre su primer golpe oficial. Ya la semana pasada se habían advertido los temores de la Comunidad de Madrid ante el desarrollo del torneo Masters 1000 en la capital española, programado entre el 12 y 20 de septiembre. Sin embargo, los organizadores acusaron recibo de la sugerencia señalada por las autoridades políticas de la ciudad y optaron por oficializar la cancelación del campeonato.

“Hemos puesto todo de nuestra parte para celebrar el torneo. Tras la primera cancelación en mayo, nos pusimos manos a la obra con la fecha de septiembre con la ilusión de poder tener tenis de máximo nivel en la Caja Mágica en este año tan malo para todos. Sin embargo, la inestabilidad continúa siendo demasiado alta para celebrar un torneo como este con todas las garantías“, aseguró en un comunicado Feliciano López, ex tenista y director del campeonato.

El aumento significativo en los casos de covid-19 en Madrid y la disposición de reducir reuniones sociales a un máximo de 10 personas, tanto al aire libre como en recintos cerrados hizo aumentar la inviabilidad de un torneo que esperaba incluso disputarse con aforo restringido por las medidas sanitarias.

Así las cosas, el calendario sobre polvo de ladrillo en el Viejo Continente quedó reducido a tres instancias: el ATP 250 de Kitzbuhel (que se topa con la segunda semana del US Open), el Masters 1000 de Roma (sin público) y Roland Garros (aforo reducido a la mitad de su capacidad).

La cancelación de Madrid genera un problema adicional, ya que en Italia se está obligando a hacer cuarentena a todos los viajeros que no provengan de la Unión Europea. Y el torneo en Roma será 7 días después del US Open, por lo que todos aquellos que avancen a la segunda semana en Nueva York no podrían viajar. El torneo en España solucionaba ese tema pues las autorizaciones sanitarias estaban. Sin embargo, esto abre otro flanco al complicado desarrollo del circuito tenístico post coronavirus.