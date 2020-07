Fernando González: “Garin tiene mucha hambre y ganas de seguir subiendo”

Por Carlos Madariaga

En el día en que celebra sus cuarenta años, el ex tenista Fernando González hizo un alto en sus festejos para conversar con ADN TOP KIA.

El “Bombardero de La Reina” hizo un profundo análisis de cómo toma esta celebración junto a su pareja, la ex hockista Luciana Aymar, y su hijo Félix. “Cada cambio de folio es distinto. Me acuerdo que a los 30 estaba entrenando en Las Vegas con Andre Agassi, mi ídolo. Estuvimos conversando y le dije que eso había sido mi mejor regalo que he recibido en mucho tiempo”, comenzó reflexionando. “Después de los 30 han pasado varias cosas: Vino mi retiro, un momento especial para conocer a otra persona y hace unos meses atrás fui padre. Obviamente la vida te prepara distintas cosas. Soy más de disfrutar el momento e ilusionarme con lo que va a venir”.

Además, González, quien llegara a ser top 5 del ranking mundial en 2007, tuvo palabras para lo que ha vivido hasta ahora. “Estoy feliz. Nunca pensé cómo iban a ser los próximos diez años cuando cumplí 30, pero sí cuando cumplí 20 cómo iba a cumplir 30. Hice una carrera buena. Podría haber sido mejor o peor, pero hice una carrera y viví de lo que me gustaba. A los 30 nunca me puse en el lugar de los 40. Dije “falta mucho”, pero llegaron muy rápido”.

Como triple medallista olímpico y ocho años seguidos en el top 20 del escalafón planetario, el ex tenista es palabra más que autorizada de cara al inminente regreso del tour, suspendido desde marzo por la expansión del coronavirus. “Es incierto. Va a ser súper llamativo el regreso del tenis, a quién va a beneficiar más si para los más viejos o los más jóvenes. Eso es lo que estoy expectante a ver. Ojalá vuelva, necesitamos acción“.

Además, González afirmó que está esperanzado en lo que pueda hacer tras el parón el hoy número 1 de Chile, Cristian Garin. “Él está entrenando muy bien hace un rato largo en Estados Unidos. No va a ser la superficie que más maneja, pero si en la superficie que él necesita mejorar más para seguir subiendo, que es lo que más quiere. Pocos jugadores han tenido lesiones en el último tiempo, así que ha sido una “para activa”. Ojalá le beneficie a Garin, tiene mucha hambre y ganas de seguir subiendo. Ojalá lo podamos ver en acción pronto”, sentenció el dueño de 11 títulos individuales ATP, solo superado por los 18 trofeos de Marcelo Ríos.