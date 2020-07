Alejandro Tabilo: “Hay que ver si hay alguna chance de entrar al US Open”

En medio de la paralización del circuito mundial del tenis, hay un chileno que le ha “sacado el jugo” a la espera. Hablamos de la segunda raqueta nacional, Alejandro Tabilo, quien entre junio y julio jugó la friolera de 45 partidos de exhibición en Estados Unidos.

El hoy 174 del mundo aprovechó su estadía en Canadá para desplazarse, aprovechando las mayores libertades en la zona pese a la expansión del coronavirus, y jugar duelos con tal de no perder ritmo.

Así, terminó acumulando casi media centena de duelos en 35 días. Ganó 36 de ellos y llegó a tener una racha de 11 victorias consecutivas. “Fue una muy buena cantidad de partidos. En general me sentí muy bien. Creo que físicamente, para tantos partidos en tan poco tiempo, estuvo muy bien. Eso es algo que nunca pasa en el tour. Si te va súper bien en el tour no juegas tantos partidos en tan poco tiempo, pero contento en cómo estoy jugando y en cómo empecé de vuelta después de estar 3 meses parado. Con más de 40 partidos, tuve la chance de probar muchas cosas, de cuerdas, táctica. Cosas que no puedo trabajar tanto en el tour o en una práctica normal, ya que esto tuvo algo competitivo. Tuve suerte de probar cosas nuevas”, comentó Tabilo en conversación con ADN Deportes.

Ritmo que, por ahora, lo tiene entrenando a la espera de volver a jugar exhibiciones a mediados de agosto. La única certeza que dice tener el nacido en Canadá. “Es difícil hacer calendarios, saber bien donde entrenar. Es duro no saber si vas a un lado y no saber si vas a volver. Son todas cosas que son difíciles. Para el resto del año vamos a tener que asumir que es así y que no va a ser una temporada normal. Hay que esperar que digan bien qué va a pasar, las reglas, los protocolos, todo. Es algo nuevo para todos”.

Claro que eso no significa que no haya proyecciones. Habiendo debutado este año en los Grand Slams, superando la qualy en el Abierto de Australia, Tabilo sueña en grande. “Tenemos un plan A y un plan B. El plan A es esperar que se haga el US Open. Acá nos dicen es que si se cancela, lo más probable es que se cancele todo lo de Estados Unidos. Hay que esperar. Nuestro plan es hacer una mini pretemporada y ver si hay alguna chance de entrar al US Open ya viendo que es posible que no lleguen muchos jugadores. Si se cancela, tendremos que ir al plan B, que no tenemos muy listo todavía, que es ver a donde haremos esa mini pretemporada y me imagino que sería empezando todo en Europa. Tendríamos que prepararnos para Roland Garros, que todos pensamos que es el torneo que sí o sí se va a jugar”, explicó el jugador de 23 años.

Por ahora, lo único que le queda a “Jano” es mantenerse practicando, en medio de un escenario complejo respecto a las precauciones por el covid-19 en Florida, donde está viviendo hace un par de meses. “Comparando con lo que he visto de Sudamérica, acá en Estados Unidos se lo han tomado un poquito más liviano que en todo el mundo. Igual han tomado precauciones de usar mascarilla en locales cerrados, los restaurantes tienen un máximo de gente, cosas así. Han cerrado locales temprano. Pero nada de cuarentena. En Florida abrieron muy temprano todo y las cifras de contagiados se han cuestionado. Nadie sabe muy bien cómo están pasando las cosas, pero igual la mayoría de la gente se lo toma con cuidado”, cerró Tabilo.