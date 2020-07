¿Y ahora qué? Los planes de Cristián Garín tras la cancelación de Washington

La cancelación del ATP 500 de Washington ante el alza de contagios por Covid-19 en Estados Unidos obligará al número 1 de Chile, Cristián Garín, a seguir esperando por el regreso a la alta competencia.

El tenista nacional está practicando hace un mes en Miami, aguardando por el desarrollo de la gira de cemento norteamericano. En la USTA (la Federación de Tenis de los Estados Unidos) aseguraron que esta cancelación no pone en riesgo ni el Masters 1000 de Cincinnati ni el US Open, apelando a crear un “ambiente seguro y controlado para los jugadores en Nueva York”, según mencionan en un comunicado.

En el staff de Garin, tienen en dicho plan. “Creemos que el US Open y Cincinnati se va a jugar. Entonces seguiremos apuntando a jugar primero acá los torneos de cemento, que es lo que estamos entrenando, donde vinimos a jugar. Y seguir viendo qué soluciones toman”, aseguró Andrés Schneiter, entrenador de Cristián Garin, en conversación con ADN TOP KIA.

¿Y si la situación sanitaria se complica aún más? Por el momento, y pese a las restricciones de vuelos impuestas por la Unión Europea al país, los que rodean al mejor tenista nacional dan calma. “Hay algunos que otros vuelos para ir a Europa desde aquí. Esperaremos a ver qué pasa. Si Europa sigue adelante, queremos irnos lo antes posible para ahí meternos a entrenar en polvo de ladrillo“, sentenció Schneiter.

Con la adaptación en pleno a la superficie dura pero con la opción que el tour pueda reanudarse en la arcilla europea, Andrés Schneiter cree que no habría mayores inconvenientes para el juego del chileno. “No nos complicamos con entrenar en cemento, para nosotros es importante seguir siempre mejorando todo lo que podamos en esa superficie. Para Cristian es más fácil volver al polvo de ladrillo, no necesitamos tanto tiempo de adaptación. Si tenemos la opción de jugar un torneo previo a Madrid sería buenísimo (por calendario, Kitzbühel, en Austria). No nos preocupamos. De hecho, este año que a Cristián le fue muy bien piensa que hace 6 meses no jugaba en arcilla cuando jugó en Córdoba. Veníamos de la gira en Australia, con pretemporada en cemento. Entrenó 3 días antes en Córdoba y ganó”, recordó el entrenador argentino.

Por ahora, el jugador nacional trabaja duro en volver a los courts, considerando que no juega un duelo oficial desde fines de febrero, cuando se retiró por lesión del ATP 250 de Santiago. “Garín está bien, ha entrenado bien. Es difícil, es una situación rarísima. Nunca nadie ha pasado por esto. Y hay altibajos, hay días en que puedes estar un poquito mejor o peor, pero la realidad es que le ha puesto muchas ganas desde hace muchas semanas. Está jugando bien, y esperando. Lo que no hemos hecho todavía es puntos, así que la idea es empezar a jugar lo máximo posible puntos para llegar con un poquito de competencia”, cerró quien comparte desde Miami la incertidumbre del regreso al circuito mundial junto a Garin.