ATP de Washington fue cancelado ante la pandemia del Covid-19 en Estados Unidos

Pese a la intención de que se jugara, marcando lo que sería el inicio de la giro norteamericana camino al US Open, finalmente el ATP de Washington, en Estados Unidos, se suspendió debido a las restricciones sanitarias que rigen en el país más contagiado del mundo por Covid-19.

Así lo adelantó el medio estadounidense The New York Times, quienes confirmaron que el torneo a realizarse el próximo 14 de agosto no verá la luz, debido principalmente a las restricciones para realizar vuelos internacionales, así como las tendencias nuevamente al alza de casos de coronavirus en la capital norteamericana.

Cabe recordar que Cristian Garin (18° ATP) era uno de los sembrados en el torneo que marcaría el inicio del camino hacia el US Open, Grand Slam que las autoridades norteamericanas desean realizar entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre.