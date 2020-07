Vuelve a las canchas: Cristián Garín se inscribió para el ATP 500 de Washington

La expectativa es alta entre los principales tenistas del mundo, considerando que estamos a un mes exacto del regreso del circuito ATP, con la disputa del ATP 500 de Washington. Y en semejante hito para el deporte blanco, era que no, un chileno dirá presente.

Obviamente, se trata del número 1 de Chile y actual 18 del mundo, Cristián Garín, quien apareció en el listado preliminar de los jugadores que se inscribieron para el campeonato.

El cuadro para el torneo programado entre el 14 y 20 de agosto contempla 48 jugadores. 38 de estos entran directo y Garín está entre ellos. De hecho, el ganador este año en Córdoba y Río de Janeiro estaría entre los 8 sembrados de un listado muy competitivo, que tiene a 3 top ten como grandes favoritos: el ruso Daniil Medvedev (5 del planeta y finalista en 2019), el griego Stefanos Tsitsipas (6 del mundo) y el belga David Goffin (10 del escalafón global).

Garin está entrenando hace casi un mes en Miami y no tendrá problemas para disputar la gira sobre el cemento norteamericano, que incluye el Masters 1000 de Cincinnatti (que será en Nueva York) y el US Open. Washington marcaría el regreso de “Gago” a la actividad tras su retiro por lesión del ATP 250 de Santiago a fines de febrero.

De todas formas, aunque haya listado de tenistas, el torneo no ha sido ratificado en su desarrollo por la expansión que el coronavirus sigue teniendo en Estados Unidos. Este fin de semana se espera la confirmación o no de la disputa del campeonato en el Rock Creek Park Tennis Center. Y atención a un detalle: el campeón defensor, el polémico australiano Nick Kyrgios, no apareció entre los anotados.