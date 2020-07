Marcelo Ríos contó que se bañó en una tina de cerveza después de ser número uno del mundo

Poco más de 22 años han pasado desde que Marcelo Ríos se convirtió en número uno del mundo del tenis. El “Chino” rememoró aquel día y partido frente al estadounidense Andre Agassi, y reveló sabrosos detalles del post-partido.

En conversación con el programa “Zoom, grandes momentos del deporte” de TVN, Ríos reveló que “termina la conferencia, me agarran otros periodistas. Me acuerdo de que te daban un Mercedes, un auto. Voy al hotel y lleno una tina de cerveza. Me pongo a tomar una cerveza. Llega mi papá, me parece que nos tomamos una cerveza y me dice ‘¿tú sabes lo que acabas de hacer o no? Eres número uno del mundo'”, dijo.

“Me voy a un restaurant. Me acuerdo que Don Francisco me invitó. Parece que también estaba el dueño de Ripley, el que murió. Estaba mi familia, otro amigo y un tipo que yo no sabía quién era, que estaba en la esquina”, agregó.

En la misma historia, aseguró que “cuento corto, tomando ahí, voy a hablar con la Giuliana en un teléfono público. Me agarro a combos, porque él me trató de decir que qué me creía yo de ser como era”, señaló.

“Se produjo una cuestión y nos agarramos a combos. Llegaron los pacos. Dije ‘puta el número uno malo, capaz que me lleven preso, se fue todo a la chucha’. Este se va contra los pacos y lo llevan preso y a mí no me pasó nada. ¿Estaba en estado de ebriedad? Yo creo que sí, pero todo bien. Después me voy a acostar. Despierto y se me perdió el Mercedes. No lo encontraba y se perdió. ¿Qué iba a hacer?”, complementó.

Sobre su carrera, el “Chino” confesó que “yo reconozco que yo fui un antiprofesional, porque era de la manera que me enseñaban, de la manera que se vivía en ese minuto. En Chile, yo llegaba y el asado, la piscola, y no tomaba porque me gustaba, me gustaba pasarlo bien. Quizá me jugó en contra, porque a los 22 años yo estaba hecho económicamente”.

“De repente yo digo, de buena manera y espero que se tome como un ejemplo bueno, decir (Arturo) Vidal… de ganar quizá mil dólares en Colo Colo a ganar 800 millones en el Bayern, y te vuelves loco, es verdad y es normal”, cerró comparándose con el volante del FC Barcelona.