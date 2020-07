Kyrgios versus Thiem: El duro cruce en redes sociales de los tenistas a raíz del Covid-19

El gran mundo del tenis sigue sin encontrar paz y el coronavirus continúa avivando los conflictos entre algunos de los grandes referentes de este deporte. En este caso, el que encendió la mecha fue el austriaco Dominic Thiem.

El pupilo de Nicolás Massú criticó al australiano Nick Kyrgios, quien se ha encargado de cuestionar fuertemente a todos los involucrados en el polémico Adria Tour, que generó una serie de contagios ante la falta de medidas sanitarias. En el contexto del torneo de exhibición que organizó en Austria, el “Thiem’s Seven”, “Dominator” aseguró que Kyrgios no debiera haber interferido y que “él mismo cometió muchos errores, por lo que sería mejor que salga a dar la cara en vez de criticar a los demás”.

Como era más que obvio, Kyrgios, al enterarse de estas palabras, agarró su celular y devolvió gentilezas a través de su cuenta de Twitter. “De qué estás hablando. Thiem? ¿Errores como romper raquetas? ¿Insultar? ¿Perder partidos? ¿Algo que todos hacen? Ninguno de ustedes tiene el nivel intelectual para entender lo que digo. Estoy tratando de que se hagan cargo. Esto demuestra que Thiem, Zverev y Djokovic creen que esto es una broma” sentenció el australiano.

What are you talking about @ThiemDomi ? Mistakes like smashing rackets? Swearing? Tanking a few matches here or there? Which everyone does? None of you have the intellectual level to even understand where I’m coming from. I’m trying to hold them accountable.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 7, 2020