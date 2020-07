“Yogurt de Mora” y su recuperación del Covid-19: “Uno nunca piensa que puede pasar por algo así”

A casi dos semanas de haber sido dado de alta, Exequiel Carvajal, popularmente conocido como “Yogurt de Mora”, se mantiene en casa buscando recuperarse de las secuelas que le dejó el haberse contagiado de coronavirus.

“Se ganó una batalla, pero todavía estamos recuperandonos. Bajé 14 kilos, mucha masa muscular. Llevo muchos días con Sergio Valdivia (kinesiólogo de Copa Davis) recuperandonos. Estoy con una dieta muy estricta, sin sal, y unos medicamentos para ir viendo el pulmón porque quedó muy mal después de bombardearlo tanto”, aseguró “Yogurt” en conversación con ADN TOP KIA.

Con más calma luego de haber superado 6 días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Indisa, el encordador histórico del tenis chileno revive cómo fueron los momentos en que se dio cuenta del contagio que sufrió.

“Hice un resfriado muy fuerte. Tres días después me hice los exámenes con mi señora y el jueves de la semana posterior nos avisaron que tenía Covid 19. Venía ya con fiebre, mucho dolor de cuerpo, y mi señora igual. Perdimos el olfato. El viernes ya quisimos ir al doctor pero no podíamos pedir permiso porque los dos estábamos contagiados. No teníamos nadie que nos llevara. Salimos y estuve en exámenes hasta las 2 de la mañana, donde ya me dijeron que quedaría internado. Pasé por 6 piezas en el hospital. Al final, después de 6 días, aparece una máquina con más flujo de oxígeno, que fue la que me tiró para arriba. Estaba aterrado de que me entubaran, porque era muy complicado y las opciones eran 50 y 50. Estaba muy recomendado por mucha gente amiga del tenis. Me pincharon por todos lados. Es terrible, uno nunca piensa pasar por algo así. No se lo doy a nadie”.

Luego de 25 días hospitalizado, “Yogurt de Mora” asume que vivió instancias complejas. “Temí por mi vida, sobre todo los primeros 6 días, que los exámenes estaban todos malos. Tenía miedo. Uno piensa cualquier cosa, está solo en la cama, pero apareció un kinesiólogo amigo y llegaron los mensajes de apoyo de González, Massú y Ríos. En mi casa estaban todos muy mal también. Mucha gente estaba preocupada”.

Entre la avalancha de mensajes, Exequiel Carvajal destaca especialmente lo presente que estuvo Marcelo Ríos. “El Chino le decía a mi señora: “No te preocupes, cualquier cosa que le pase al Yogurt yo voy a estar ahi, yo te voy a ayudar a ti y a las niñas. Yogurt es como de mi familia, no te voy a dejar sola“. Me llamó y hemos estado conversando. Me quebré con lo que me contó”.

“Yogurt de Mora” proyecta su regreso a las canchas de tenis, aunque, asume, con un poco menos de apuro respecto a sus actividades y su permanente participación en el equipo chileno de Copa Davis. “Si no estoy en el equipo no se que me pasaría. Yo amo al tenis, pero creo que sacar un poco el acelerador. Trabajo 24/7 y uno tiene que bajar. Mis hijas están creciendo. No quiero retirarme del tenis, pero tengo que bajar el ritmo que llevaba. Voy a cumplir 59. El tenis siempre ha sido mi pasión y hay mucho que hacer. Dios me dio la oportunidad de volver y vamos a tratar de apoyar al tenis como siempre” sentenció el encordador chileno