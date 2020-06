Nick Kyrgios y Boris Becker se enfrentan por Alexander Zverev

El jugador se saltó el confinamiento que él mismo había anunciado que iba a cumplir de manera preventiva, tras participar del polémico Adria Tour, donde se contagiaron tres tenistas de coronavirus.

La actitud festiva del top ten europeo generó la indignación de un colega suyo que nunca se guarda su opinión, el siempre polémico Nick Kyrgios, quien salió a barrer con la imagen de “Sacha”.

“Veo más cosas controversiales que están ocurriendo. Pero una que me quedó pegada fue ver a Sacha Zverev de nuevo, viejo, de nuevo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?”, comenzó afirmando el australiano, a través de su cuenta en Instagram.

“Si tienes la audacia de enviar un puto tweet, que hiciste que tus agentes te escribieran de parte tuya, diciendo que harás cuarentena por 14 días y pidiendo disculpas a todo el mundo por poner su salud en riesgo, ten la audacia de quedarte en casa por 14 días. El mundo del tenis me hace enojar, en serio”, manifestó Kyrgios.

Estas palabras no cayeron bien en el tenis germano, y otro que también era histriónico dentro y fuera de la cancha, Boris Becker, saltó a defender a Zverev. “No me gustan las ratas. Cualquiera que ataque a un compañero no puede ser mi amigo. Mírate en el espejo y piensa que eres mejor que nosotros. Todos vivimos en una pandemia. Es terrible, muchas personas han muerto y debemos proteger a nuestras familias y seguir las pautas, pero no queremos a ratas como Nick“, escribió en Twitter.

La respuesta del australiano no tardó en llegar por la misma vía. “Esto es una pandemia global y si alguien es tan idiota como Alex para hacer lo que hizo, lo denunciaré. Es sencillo. ¿Rata? ¿Por denunciar una irresponsabilidad? Extraña manera de pensar de un campeón. Solo estoy tratando de que mi familia y el resto de familias de todo el mundo vean lo que es correcto y tú te pones a llamar la atención como un ganso”, sentenció Kyrgios.

I really would like to se @NickKyrgios fulfill his potential and win a grandslam! He would be an incredible role model for for the youth of the world addressing the issues of equality/race/heritage! Man up buddy and deliver! @atptour @ITF_Tennis

— Boris Becker (@TheBorisBecker) June 30, 2020