Fernando González posterga su rol como entrenador: Hoy no, quizás cuando mi hijo esté más grande

Fernando Gonzáez, triple medallista olímpico y ex top 5 del ranking ATP habló de todo en una distendida conversación en nuestra cuenta de Instagram junto a Rodrigo Hernández.

La contingencia no quedó ajena al diálogo y tuvo un grato recuerdo del fallecido entrenador Patricio Rodríguez, al que, reconoció, quiso tenerlo en su staff técnico. “Varias veces estuvo en mi radar, siempre quise entrenar con él. Nunca se dio y cuando empecé con Horacio de la Peña tomé otro camino. Luego con Larry Stefanki. Nunca coincidimos a la hora de trabajar. Las veces que quería él estaba en otro rumbo. Yo estaba sin entrenador en Roland Garros 2001 y él me dijo ‘trata de buscar un buen entrenador más que con alguien con que te lleves bien, para eso te llevas un amigo’. Tenía razón, esto es una pega”, aseguró el “Bombardero de La Reina”.

González tampoco quedó al margen de la incertidumbre que rodea al ATP Tour, más aún luego del polémico Adria Tour, donde 4 tenistas terminaron contagiados ante las nulas medidas de prevención. “Es re fácil criticar lo que pasó. No había distanciamiento social, pero nadie obligó a nadie a ir al estadio o a jugar. Obviamente el mayor responsable va a ser Djokovic y los medios de comunicación atacan al más poderoso, pero nadie obligó a ningún jugador a ir. Esto nos tiene que servir de lección, ya sea a los gobiernos como a los deportistas. Como están las cosas, hoy a me da miedo acercarme a alguien. La embarrada ya está, pero hay que tomarlo como una lección para todos”.

Hoy por hoy, el ganador de 11 títulos ATP está lejos de seguir los pasos de su compañero Nicolás Massú, entrenador de uno de los mejores jugadores del circuito, Dominic Thiem. “Antes de Félix (su hijo) recibí llamados de jugadores de buen ranking, con gran proyección, pero irme 30 semanas a viajar por el mundo nuevamente, no gracias. Hoy no. Quizá en 20 o 30 años más, cuando Félix esté grande, quizá. Pero antes, y sin hijo, no, fue una de las razones por las que no seguí jugando. Pero entrenar me atrae. Hoy estoy stand-by”, planteó “Feña”.

De paso, reconoció su distancia con otro brillante tenista nacional, Marcelo Ríos. “Fuimos compañeros de pega, colegas. Jugamos dobles también. Almorzábamos juntos porque nos topábamos, no porque nos pusiéramos de acuerdo. Onda no tenemos y eso no quiere decir que sea bueno ni malo. A él no le atrae juntarse conmigo y a mi tampoco juntarme con él. No significa que seamos enemigos. No somos amigos no más”, sinceró González.

Respecto de Cristián Garin, quien se consolida como sucesor de la generación de González y Massú, el “Bombardero de La Reina” aconseja al número 1 de Chile. “creo que no hay secretos ni claves para Garin. Tiene que ser bien ambicioso en el sentido de ir creciendo como tenista. El, en todo caso, lo tiene claro. Este año ganó dos torneos en arcilla, pero la diferencia uno la marca en cancha rápida. En arcilla se juega 2 o 3 meses al año máximo, pero tienes 3 Grand Slams, 6 Masters 1000 y un montón de torneos sobre cemento o cancha rápida donde hay que aprender y encontrar la vuelta. Mejorar como tenista también es prevenir lesiones, un trabajo que se hace a diario”.

En su análisis de su carrera, González fue extremadamente franco, pese a que estuvo casi 8 años seguidos entre los 20 mejores del planeta. “Quizá por tiros debí haber llegado más arriba. Tal vez por físico y mi manera de competir no. Yo era alguien intenso, excesivamente mateo, eso me agotó también. Me ayudó a estar mucho rato arriba en el ranking, pero una vez que se te acaba la pila cuesta recargarla. Ser un deportista destacado en Chile no es lo mismo que en Alemania, Suiza o Estados Unidos. Es una carga grande. Alguien de esos países se va a su casa y queda tranquilito. Yo llegaba a Chile y era noticia”, reflexionó.