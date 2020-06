Se encienden las alarmas: Nuevo tenista del torneo organizado por Djokovic dio positivo de Covid-19

Tras un torneo amistoso que fue organizado por Novak Djokovic en Europa, se encendieron rápidamente las alarmas en el mundo del tenis.

Esto debido a que Borna Jovic, tenista croata confirmó en sus redes sociales (al igual que Grigor Dimitrov) que dio positivo a una prueba realizada por Covid-19. “Quiero asegurarme de que todos los que han estado en contacto conmigo durante los últimos días se hagan los test! Siento mucho el daño que haya podido causar”.

Además de los dos tenistas, dos entrenadores también anunciaron resultados positivos en el examen de la pandemia.

Quién no desaprovechó la oportunidad para repasar a sus compañeros de profesión fue Nick Kyrgios, quien citó a Jovic en sus redes sociales para pedir conciencia sobre la enfermedad.

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 22, 2020