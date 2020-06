Entrenador de Cristian Garin: Tenemos varias semanas para prepararnos, vamos a andar bien

Con la confirmación de tres torneos en Estados Unidos y cuatro campeonatos sobre arcilla en Europa, el tenis chileno ya comienza a activarse, fundamentalmente en torno a lo que pueda hacer el número 1 de Chile, Cristián Garín.

El hoy 18 del mundo ya arrancó entrenamientos en Estados Unidos y su entrenador, Andrés Schneiter, completará su equipo de trabajo el fin de semana con tal de recuperar el ritmo de competencia para retomar la acción luego de más de 5 meses.

“Me voy mañana a Miami a encontrarme con Garin y el sábado deberíamos estar entrenando juntos. Tenemos muchas semanas para prepararnos, vamos a andar bien con los tiempos. Esperemos que no haya ningún altibajo de aquí en más. Vamos a ver cómo vamos sintiendo todo, y con la expectativa de que se van a jugar torneos que nos gustan”, aseguró Schneiter en diálogo con ADN TOP KIA.

El “Gringo”, además, confirmó las intenciones del tenista nacional de estar en el torneo que marcará el regreso del circuito profesional el 14 de agosto. “No evaluamos 100% el calendario, pero vamos a arrancar en Washington, luego Cincinnatti y el US Open. Kitzbuhel lo tenemos en duda, esperemos estar en tercera ronda del US Open y ni pensar en eso. Después viene Madrid, Roma y Roland Garros, que son torneos importantes. Probablemente no jugaríamos en Austria, pero todo habrá que evaluarlo según cómo nos vamos sintiendo”, cerró el entrenador de Garin.