Se juega: Gobernador de Nueva York ratificó la realización del US Open este 2020

Los organizadores del US Open han mantenido a firme su determinación de desarrollar el Grand Slam en Nueva York, ahora con el respaldo de la autoridad estatal, la cual confirmó la autorización para que el torneo se pueda desarrollar en Nueva York.

El Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que el campeonato se disputará entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre, sin público.

“La USTA (Asociación de Tenis de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) tomará precauciones extraordinarias para proteger jugadores y staff, incluyendo testeos diarios, limpieza adicional, espacios ampliados para los camarines y alojamiento y transporte especiales”, aseguró Cuomo a través de su cuenta en Twitter.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.

The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020