Dominic Thiem llenó de elogios a Nicolás Massú: “Hay una gran química entre él y yo”

Dominic Thiem, tenista austriaco llenó de elogios a Nicolás Massú, quien ha sido su entrenador durante la última temporada.

El deportista conversó con TennisHead y aseguró que confía en que llegarán buenos resultados al lado del chileno. “Hay una gran química entre él y yo. Es un gran tipo, con muy buen carácter. Estoy feliz de estar con él y espero que vengan buenos tiempos en adelante”.

De paso, contó cómo se gestó la posibilidad de tener a Massú en su equipo. “Me probé con Nico y el primer torneo en el que estuvimos juntos fue en Indian Wells, donde levanté mi primer Masters 1.000, por lo que de inmediato fue una buena decisión contar con él. Luego me di cuenta de que me aportaba cosas muy buenas a mi juego y que era capaz de mejorar mi juego en la decisión correcta”.

El entrenador chileno se encuentra en Santiago realizando una cuarentena preventiva a raíz del coronavirus.