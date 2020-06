Andrés Schneiter sobre Nicolás Jarry: “No veo tan simple que le den wild cards en torneos muy grandes”

Por Carlos Madariaga.

El tenis mundial conmemora hoy los 15 años desde que Rafael Nadal obtuviese el primero de sus doce títulos en Roland Garros. En aquel 2005, el español debió bregar para superar a un argentino en la definición, el argentino Mariano Puerta.

Sin embargo, el logro del trasandino quedó ensombrecido luego que se detectara que en el Grand Slam francés ingirió estimulantes, lo cual le significó un castigo de 2 años sin jugar y una multa de casi 900 mil dólares. Tras cumplir la sanción, el cordobés no recibió más invitaciones a torneos importantes, lo que, de cierta forma, alargó su ostracismo en el tour.

El entrenador de Mariano Puerta en el punto cúlmine de su carrera y posterior caída fue el hoy técnico de Cristián Garín, Andrés Schneiter, quien al recordar lo ocurrido con su ex pupilo, hace una advertencia respecto de lo que pudiera vivir Nicolás Jarry una vez que cumpla su sanción por dopaje. “No veo tan simple que le den wild cards en torneos muy grandes. Seguramente en challengers va a recibir y a lo mejor en uno u otro ATP, pero no le va a ser tan fácil. Los torneos han dejado de tomar buenas medidas con la gente que ha dado doping positivo, no los han ayudado mucho a los que han sufrido esa penalidad”, aseguró en diálogo con ADN TOP KIA.

Sin embargo, el “Gringo” también cree que Jarry tiene condiciones para superar rápido las zonas secundarias del circuito internacional. “Va a tener que jugar un poquito de abajo al principio, a no ser que gane un par de challengers y pueda retomar rápido las qualys de torneos grandes. Igual el nivel lo tiene y para mi, enseguida cuando empiece a competir va a ganar en esos niveles y va a volver a jugar ATP rápido”.

Mientras, Schneiter continúa trabajando a distancia con Cristián Garín, aunque ya tiene algunos aspectos más avanzados en la logística para acelerar los trabajos en cancha del número 1 de Chile y el entrenamiento en el corto plazo en Estados Unidos. “Con Garin intentamos entrenar todo lo que se pueda. Retomó esta semana tras conseguir algunos permisos para jugar, está entrenando con Jorge Aguilar. Estamos intentando que entre el 20 y 25 de junio yo pueda tomar un avión y juntarnos en Miami, donde supuestamente se podría comenzar a jugar de vuelta, hay buen clima, buenas facilidades para entrenar y otros jugadores con quien jugar”, cerró el entrenador argentino.