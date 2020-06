Entrenador de Cristian Garin contó porqué analizan ir a entrenar a Miami

En el entorno de Cristián Garin y Nicolás Jarry están proyectando la opción de viajar a Estados Unidos en el corto plazo con tal de desarrollar entrenamientos con mayor normalidad a la espera de la reanudación o no del circuito tenístico ante el avance del coronavirus.

En conversación con ADN TOP KIA, el entrenador de Cristián Garin, Andrés Schneiter, confirmó las intenciones de juntarse con el número 1 de Chile en el sureste del país norteamericano. “Estamos viendo la opción de entrenar en Miami. Allá está todo más abierto y tienes un clima de verano, a diferencia de Sudamérica, donde estamos entrando al invierno. La idea es ir a trabajar allá. Hay otros jugadores, podemos estar cerca de alguna oportunidad de jugar partidos con jugadores del nivel nuestro. Es una buena opción, nos dan comodidades para estar. Lo vemos importante ir para allá. Siempre que podamos, vamos a ir”, explica.

Con Garín en Santiago y su entrenador en Buenos Aires, la labor en los entrenamientos ha sido compleja de asumir en medio de la pandemia. “Es una situación muy rara la que estamos viviendo, muy extraña. Intentamos ponerle ganas y onda posible. Hay días que Cristian está bien y motivado porque a lo mejor sale algún mensaje de que se juega o algo; y después hay días que no, en que ves que falta muchísimo y se hace todo muy largo. Me parece que es algo que le pasa a toda la gente, que te vas a dormir a la noche y dices ‘mañana ya no tengo nada que hacer’”, reconoce el “Gringo” Schneiter, quien reconoce que la idea es mantener más que mejorar algún aspecto puntual.

“Intentamos ponerle lo mejor que podamos y él intenta entrenar todos los días físico y cuando se puede jugar al tenis, juega un poco. Ahí vamos hablando. Hoy por hoy es más un trabajo de tratar de ir jugando y sentir la pelota, no perder tanto eso, hasta que se pueda trabajar con una meta más certera, que se juegue tal fecha y ahí apuntar full”, puntualiza Schneiter.

En este contexto, la idea de disputar uno de los torneos grandes que resta del calendario, el US Open, con una serie de modificaciones como partidos al mejor de tres sets y sin público en tribunas, entusiasma al entorno del número 1 de Chile.

“Estamos esperando a ver si es así. No tenemos información. Si se puede jugar, nosotros estamos encantados de jugar como sea, con las condiciones que sean, siempre y cuando no tengamos problemas de salud. Querer jugar es lo que todos estamos anhelando. Si se da con jugar a 3 sets o sin público, estaremos dispuestos. Eso puede abrir abanico a muchos resultados raros, más que lo habitual. Esperamos las decisiones de la ATP y de ahí en más ir proyectando para tratar de arrancar esto lo antes posible, si se puede”, cerró el entrenador de Cristián Garin, con quien trabaja desde mediados del 2018.