Cristian Garin y suspensión de torneos ATP: Venía con confianza, me pegó fuerte al principio

Con definiciones respecto a la reanudación o no del circuito tenistico en espera para mediados de junio, los tenistas nacionales se mantienen entrenando en sus domicilios a la espera de retomar la actividad cuando las condiciones de salud lo permitan.

En medio de la espera, el número 1 de Chile, Cristián Garin, aprovechó el confinamiento en Santiago para conversar, en una transmisión de Instagram, con uno de los referentes del tenis nacional, Fernando González. En ese diálogo, el hoy 18 del mundo aseguró que extraña la competencia.

“Echo mucho de menos el tenis. Se paró en un momento que venia bien, con muchos partidos. Había ganado dos torneos y me había recuperado muy rápido de la espalda para llegar a Indian Wells y Miami, que eran dos torneos que tenía muchísimas ganas de jugar. Venia con esa confianza y ganas, en un muy buen momento, y que se haya parado todo de la nada me pegó fuerte al principio“, planteó “Gago”.

“No dimensionaba la situación, pensé que iban a ser tres semanas o un mes, pero ya vamos en dos o tres meses y esto sigue, y la ATP no ha dado fecha de vuelta, y la situación está súper rara. Ha sido difícil por un lado aceptarlo, porque echo mucho de menos el tenis y la competencia, pero es lo que toca“, profundizó el mejor tenista nacional.

Luego de sumar cuatro títulos entre la interrumpida temporada 2020 (Córdoba y Río de Janeiro) y su explosión en 2019 (Houston y Miami), Garin explicó lo difícil que fue para él llegar al más alto nivel competitivo con todas las expectativas que había sobre él cuando estaba comenzando en el profesionalismo. “Fue un momento muy difícil. Cuando gané Roland Garros junior, era un niño, tenía 17 años recién cumplidos. Me pusieron mucha presión. No lo pasé nada bien. Me fui a vivir a España porque necesitaba hacer mi vida. El tenis era mi profesión, pero como que cada cosa que hacía, no sé, perdía en semis de un Futuro y era malo. Tenía 16 años, estaba 300 del mundo y tampoco estaba mal”.

Con mucho más optimismo, pese a los meses de inactividad, Garin hace un positivo análisis de su carrera hasta ahora. “Estoy contento con lo que he hecho y lo que sé que voy a hacer si sigo trabajando. Estoy tranquilo porque sé que lo pasé mal y lo superé. Ahora se pasa mal igual, pero de otra forma, y uno tiene que aprender a sobrepasar esos momentos. Este tiempo me ha ayudado a mirar donde estoy. No alcancé a jugar ninguna semana siendo top 20. Se venia la gira de arcilla europea, Montecarlo, Roma, Madrid, que nunca la jugué. Estoy agradecido de lo que he hecho. Hay que valorarlo porque uno la pasó mal también”, cerró Garin.